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رقم الخبر: 265502 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
انعقاد المؤتمر الدولي الخامس لهندسة الجسور في طهران

انعقاد المؤتمر الدولي الخامس لهندسة الجسور في طهران

سيعقد في جامعة اميركبير بطهران وخلال يومي 17و18 كانون الاول / ديسمبر القادم مؤتمر (هندسة الجسور) الدولي الخامس بمشاركة دولية مميزة.

وقال امين المؤتمر الدولي الخامس  للجسور (عليرضا رهائي) سيشارك في المؤتمر دول عديدة منها امريكا وبريطانيا واستراليا وماليزيا وكندا وفرنسا حيث سيتم ارسال مقالاتها الى الامانة العامة.

واضاف رهائي ان الغرض من المؤتمر هو دراسة قضايا مراقبة الجسور والأفكار الإبداعية لاستخدام المواد والتقنيات الجديدة في تصميم وبناء الجسور.

وقال ایضا ستقام على هامش المؤتمر خمسة ورشات عمل فی مجالات (تصمیم الجسور) و(سلامة الجسور) و(الجسور والزلزال) و(هايدروليك الجسور) و(صيانة الجسور).

وبین رهائي انه من المتوقع ان تصل الى امانة المؤتمر الدولي الخامس للجسور 80 مقالا علميا يتناول مجمل القضايا المتعلقة بالجسور.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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