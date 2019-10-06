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رقم الخبر: 265499 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تقدم حلول لتطوير النقل الذكي في ايران
في المؤتمر الوطني الأول لحلول تطوير النقل الذكي؛

تقدم حلول لتطوير النقل الذكي في ايران

سيعقد المؤتمر الوطني الأول حول حلول تطوير النقل الذكي في 31 أكتوبر الحالي في طهران. وأفادت دائرة الشؤون العلمية والتقنية برئاسة الجمهورية يوم السبت، ان المؤتمر الوطني الأول لتطوير حلول النقل الذكي والمعرض الدولي التخصصي الخامس للوجستيات والمحطات وسلسلة توفير النقل الذكي، سيعقد من 31 أكتوبر الى 3 نوفمبر في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.

تعد أنظمة النقل الذكية مفهوما جديدا في مجال الإدارة الحضرية، والتي تعزز كفاءة وفعالية هذه الصناعة، ونظرا لأهمية هذا المجال في البلاد، وضعت السلطات خططا وبرامج مختلفة للترويج في هذا القطاع، بما في ذلك المؤتمر الوطني الأول لحلول النقل الذكي.

يعد نظام النقل العام أحد أهم الأنظمة وأكثرها نفوذا في تطوير المدينة، وشبكة أنظمة النقل تشبه الأوردة في الجسم، والتي تبعث الحياة في جميع أنحاء المدينة، وإذا كان هناك خلل أو نقص في أي مكان، يتأثر الهيكل كله للمدينة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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