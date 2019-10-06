أعلنت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة (معصومة ابتكار)، ان حصة المرأة الإيرانية من مناصب المدراء في القطاع الحكومي ازدادت من 13,8 بالمئة في العام 2015 لتصل الى 18,8 بالمئة في العام الحالي.

وخلال إجتماعها يوم السبت مع السيدات المديرات، ورائدات الأعمال في منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة والأسرة في محافظة زنجان (شمال غربي البلاد)، نوهت ابتكار الى المرسوم الرئاسي بتخصيص 30 في المئة من مناصب المدراء للنساء والشباب.

وتابعت، ان السيدات يشكلن حاليا 41 في المئة من إجمالي الموظفين بالأجهزة الحكومية. وصرحت، ان تحقيق العدالة بين الجنسين من منظور قيم الثورة الإسلامية، يعد من الأهداف المنشودة في المجتمع الإيراني.