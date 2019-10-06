سيستضيف مجمع «ملت» السينمائي الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة هذا العام في العاصمة الإيرانية طهران.

وسيجمع السينمائيون والمخرجون والمنتجون والممثلون والفنانين وهواة الفيلم القصير من جميع أنحاء البلاد للمرة الخامسة هذا العام في مجمع «ملت» السينمائي الذي يحظى بهندسة معمارية حديثة وتبلغ مساحته 6000 متر مربع.

ويتألف مجمع «ملت» السينمائي من أربع صالات سينمائية سعة كل منها 280 شخصا وصالة خاصة بسعة ثلاثين شخصاً تم تجهيز كل الصالات بنظام «دولبي» للعرض الرقمي فضلا عن العديد من أروقة ومعارض ومساحات مناسبة لإجراء مجموعة متنوعة من البرامج.

وستقام فعاليات مهرجان طهران الدولي السادس والثلاثين للأفلام القصيرة بأمانة السيد صادق موسوي اعتبارا من العاشر حتى الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في طهران.