اعلن المدير العام لمؤسسة المعايير والمواصفات في محافظة زنجان (شمالي غربي البلاد)، داود كارغرزاده، عن فوز شاب من اهالي مدينة زنجان (مركز المحافظة) في المهرجان الدولي للافلام القصیرة تحت عنوان «المعايير السينمائية المؤثرة على حياة الناس عالميا».

واضاف كارغرزاده في مؤتمر صحفي: ان اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) والمنظمة الدولية للمعايير السينمائية المؤثرة على حياة الناس عالميا (ISO) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تنظم هذا المهرجان بمناسبة اليوم العالمي للمعايير المصادف 14 تشرين الاول/ اكتوبر في کل عام.

وصرح، ان مؤسسة المعايير والمواصفات الايرانية ارسلت 6 افلام قصيرة الى الامانة العامة لهذا المهرجان من اجل المشاركة فيه؛ مضيفا انه تم عرض الافلام المشاركة في المهرجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث حصل الفيلم القصير للشاب الايراني محمد خدادادي على اكبر عدد من النقاط بين الافلام المشاركة من 163 دولة في العالم.