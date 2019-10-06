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رقم الخبر: 265487 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: ثقافة وفن  
السينما الايرانية تركت أثرا كبيرا على السينما العالمية
اساتذة سينمائيون روس:

السينما الايرانية تركت أثرا كبيرا على السينما العالمية

زار عدد من اساتذة دراسات الشرق الروس متحف السينما الايرانية بطهران، حيث نوّهوا بالتاثير الكبير الذي تركته السينما الايرانية على السينما العالمية بما فيها السينما الروسية.

وافادت دائرة العلاقات العامة لمتحف السينما الايرانية، ان جمعا من الاساتذة الروس الموجودين حاليا في ايران للتعاون والمشاركة في النشاطات الثقافية زاروا هذا المتحف الوطني السينمائي.

وأكد هؤلاء الاكاديميون خلال زيارتهم المتحف، ان السينما الايرانية تركت اثرا كبيرا على السينما في العالم بما في ذلك السينما الروسية؛ واشاروا الى ان افلاما ايرانية كثيرة تعرض في روسيا.

وقال اساتذة الفن السابع الروس،ان هذا متحف السينما الايراني حقق نجاحا كاملا في نقل المفاهيم التاريخية وتقديمها الى متناول يد الباحثين الذين يرغبون في اجراء دراسات بشان ايران؛ واضافوا ان هذا المتحف تمكن من تقديم صورة كاملة عن السينما الايرانية منذ بدايتها لحد الان.

ولفت هؤلاء الاساتذة الى انهم تعرفوا على السينما الايرانية بصورة معمقة خلال زيارتهم الحالية لايران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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