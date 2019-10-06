تم تسمية لوحة للفنان سجاد ذو الفقاري، من أبرز المصورين في محافظة إيلام (غرب البلاد)، بين أفضل 10 صور لمهرجان التراث الثقافي الدولي غير المادي.

واستضافت إيران المهرجان، الذي رعته اليونسكو، بمشاركة الفين و450 عملا فنيا من 532 مصورا من 42 بلدا من جميع أنحاء العالم.

وكان عنوان عمل ذوالفقاري في المهرجان هو «منحوتات طينية»، حيث يقدم مراسم «التلطخ بالطين» يوم عاشوراء الحسين(ع).

ووفقا لليونسكو، فان التراث غير المادي يقال عن كل شيء من العادات التي يمكن نقلها من جيل إلى جيل والتي تمثل ثقافة وحضارة أمة.

تضمن الحفل الختامي للبرنامج الذي أقيم في قصر نياوران الأسبوع الماضي، ازاحة الستار عن كتاب المهرجان ومعرض لأعمال هذا الحدث الفني.

وحضر المهرجان فنانون من الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وأستراليا وإندونيسيا وإنجلترا وبلجيكا وبنغلاديش.

وفاز الفنان ذو الفقاري بثلاث جوائز عالمية، حيث حصل على جائزة جمعية المصورين الأمريكيين وجائزة من مهرجان التصوير الصربي والعديد من الألقاب الوطنية والإقليمية والمحلية في مسيرته الفنية.