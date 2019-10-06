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رقم الخبر: 265482 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: ثقافة وفن  
أكثر من 56 ألف طالب من 101 دولة يدرسون في الجامعات الايرانية

أكثر من 56 ألف طالب من 101 دولة يدرسون في الجامعات الايرانية

اعلن نائب وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايراني للشؤون الدولية ان اكثر من 56 الف طالب جامعي من 101 دولة يدرسون في الجامعات الايرانية في الوقت الحاضر.

وقال حسين سالار آمُلي في تصريح له خلال الاجتماع الاستشاري السادس عشر لمساعدي ومدراء الشؤون الدولية للجامعات والمراكز التعليمية والبحثية في البلاد المنعقد في مدينة بابُل بمحافظة مازندران شمال ايران، ان اكثر من 56 الف طالب اجنبي من 101 دولة يدرسون في مختلف الجامعات في ايران في الوقت الحاضر.

واضاف، ان الطلبة من دول المنطقة خاصة افغانستان والعراق اكثر اقبالا للدراسة في ايران بالمقارنة مع الدول الاخرى.

واوضح بان للجامعات الايرانية الان 466 مشروعا دراسيا بحثيا في الدول الاوروبية الكبرى الامر الذي يلعب دورا هاما في الرقي بمكانة هذه الجامعات على الصعيد الدولي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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