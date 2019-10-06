تُعد المسكوكات الإسلامیة من أهم المصادر الأثریة لدراسة التاریخ السیاسي والدیني والاقتصادي والفني للحضارة الإسلامیة، والمسكوكات بما تحمله ُمن كتاباتٍ وعباراتٍ وزخارف وألقابٍ وأسماءٍ تعد سجلاً مهماً یُلقى الضوء على كثیرٍ من الأحداث التي عاصرت سكها. حیث أنها كانت أیضاً مظهراً من مظاهر السیادة والسلطة ووسیلة من وسائل الإعلام الرسمي للدولة آنذاك.

وفي مجال الآثار الإسلامیة بصفةٍ عامة والسكة الإسلامیة بصفةٍ خاصة حیث تم إصدار البحث بعنوان (دراسة مقارنة للكتابات والزخارف على النقود والتحف المعدنیة في العصر المملوكي البحري) وترجع أهمیة مثل هذا النوع من الدراسات إلى القیمة الكبیرة لعلم المسكوكات في دراسة التاریخ الإسلامي لكونها وثائق مهمة، بالإضافة إلى ما عبرت عنه النقود الإسلامیة بما سجل علیها من نصوصٍ كتابیة عن الكثیر من مظاهر الحیاة وقتها.

الكتابات على التحف المعدنیة في العصر المملوكي البحري

كان العصر المملوكي بصفةٍ عامة ٍعصراً ذهبیاً في الصناعات والفنون المختلفة بمصر، وهناك عوامل متعددة كانت وراء هذا الازدهار الفني، منها ما عُرف عن سلاطین الممالیك من رغبةٍ في تشیید العمائر الكثیرة كالمساجد والمدارس، وقد ساعدَ ارتباط معظم المنتجات الفنیة بطبیعة الحكام على توّخي الفنانین والصنّاع للدقة والإتقان في صنعها وزخرفتها، فضلاً عن ارتباط كثیرٍ من المنتجات بالمساجد والمدارس كان یضاعف من عنایة الفنان بمنتجاتهِ وحرصهِ على أن تكون ملائمة لوضعها في هذه المؤسسات الدینیة.

وكان لوفرة الصنّاع الأكفاء بمصر في عصر الممالیك أثرها في ازدهار الفنون والصناعات المختلفة، وكان الإقبال على المنتجات والتحف المعدنیة كثیراً جداً في العصر المملوكي، وقد وصلت إلینا من هذا العصر أبواب وثریاتٍ وكراسٍ ومرایا...، وغیرها مما یستعمل فیه مختلف الأسالیب الفنیة في زخرفة المعادن وحفر وتثقیبٍ.

كما حرص الفنان المملوكي على تسجیل الكتابات ذات المضامین المختلفة، مثل اسم صاحب التحفة وتاریخ الصناعة، كذلك التبرك ببعض الآیات القرآنیة أو العبارات الدعائیة وتسجیلها في صورة نصوص بأشكالٍ مختلفة، وهي كتاباتٍ ذات غرضٍ تسجیلي لیس لذلك فقط، بل كانت ذات غرضٍ زخرفيّ أیضاً وساعد على ذلك طبیعة الكتابة نفسها، حیث أخذَ الفنان یُدرك أن حروف لغته ما یصلح لأن یكون أساساً لزخارف جمیلة تمشیاً مع سُنة التطور والارتقاء في رؤس الحروف وأقواسها وخطوطها الرأسیة والأفقیة.

وتضمنت الكتابات التي وردت على التحف المعدنیة في العصر المملوكي البحري كثیراً من الكتابات التسجیلیة سواء كانت ألقاب أصحاب التحف أو أسمائهم، بالإضافة إلى التواریخ ومكان صنع تلك التحف، وقد تشابهت النقود والتحف المعدنیة في كثیرٍ من الأحیان، كما اشتملت تلك المضامین على العدید من الكتابات الدعائیة لصاحب تلك التحف المعدنیة فضلاً عن الكتابات الدینیة، التي كانت من أكثر المضامین التي شاعت على كلٍ من النقود والمعادن في العصر المملوكي البحري، وكان من أكثر الكتابات التسجیلیة شیوعاً على النقود والتحف تلك الكتابات التي توّثق الألقاب، ومن أكثر الألقاب تسجیلاً على النقود والتحف ألقاب مثل الأشرف وهو من أكثر الألقاب الرفیعة والعالیة في ذلك العصر وحرصَ الكثیر من سلاطین الممالیك على تسجیل هذا اللقب على النقود والتحف مثل السلطان (خلیل بن المنصور قلاووم 1290 – 1293 م)، ومن الألقاب أیضاً التي اتخذها سلاطین الممالیك (شهاب الدنیا والدین)، وقد انتشر هذا اللقب في العصر المملوكي البحری حیث كان یطلق أیضاً على القضاة والعلماء بالإضافة إلى اتخاذ بعض السلاطین هذا اللقب لهم مثل السلطان أحمد بن الناصر محمد (1342م) وتم تسجیل هذا اللقب على ما صُنع له من تحفٍ معدنیة، فجاءَ هذا اللقب على ثُریا من نحاسٍ مطعمةٍ بالفضة.

الزخارف الهندسیة على النقود والتحف المعدنیة

غلبَ استخدام الزخارف الهندسیة على النقود المملوكیة مع عناصر أخرى، وكانت الزخارف الهندسیة لازمة لتحقیق التوزیع الهندسي للزخارف، لتصبح بذلك علاقة تشكیل لها قیمة جمالیة من خلال ما تخضعه من إحساسٍ بالنظام في العمل الفني بالإضافة إلى التكوینات الهندسیة المتمثلة في إطارات متعددة الأشكال تحیط بالزخارف والنقوش الكتابیة على النقود المملوكیة، وكانت أكثر تلك الإطارات استعمالاً – على النقود الإسلامیة عامة والمملوكیة خاصة – الدوائر المتعددة والإطارات الدائریة المُفصَصَة، والمربعات، وغیر ذلك.

وقد تمیزت الرسوم الهندسیة المملوكیة بالتجرید، بحیث أدى الفن المملوكي دوراً أساسیاً من الطرزِ المزدهرة في الأقالیم التي كانت تحت الحكم المملوكي حینذاك، ومن الزخارف الهندسیة التي انتشرت على كثیرٍ من التحف المعدنیة ووجدت على النقود المملوكیة البحریة، سررٍ مفصصة مستدیرة ومتساویة في الحجم والشكل، حیث اتخذت فصوصها أشكالاً دائریة تتصل ببعضها البعض بواسطة حلقاتٍ أو عقد رابطة، كما تتصل في الوقت نفسه بالإطار الذي یحدها وقد ظهرت هذه السرر المفصصة على طستٍ من النُحاس المزخرف بالفضة.

وبذلك یمكننا القول أن الزخارف الهندسیة الإسلامیة تُعد من أهم المبادئ في الفنون الإسلامیة، حیث وجدَ الفنان المملوكي المكان مناسباً لوضع تشكیلاته الهندسیة كالإطارات والحواشي، وانسجمت الأشكال المتقاطعة والمربعات والدوائر المتتابعة مع موضوع العمل الزخرفي ككل، ویجدر الإشارة هنا أن الزخارف على المسكوكات لم تكن بنفس الدقة التي وردت بها على التحف المعدنیة، وذلك لاختلاف المساحة المتاحة أم النقش، وكذلك الغرض الذي صنعت من أجله هذه المنتجات سواء كانت المسكوكات أو التحف المعدنیة التي أتیحت فیها المساحة أمام النقش كي ینطلق وینفذ كل ما یرید من زخارفٍ دون الخوف من عدم المواءمة بین العنصر الزخرفي والمساحة. یتضح لنا مما سبق أن العناصر الزخرفیة ازدهرت على النقود المملوكیة ازدهاراً كبیراً لم یسبق له مثیل، لذلك فإن دراستها تُعد جزءاً أساسیاً بالنسبة للنقود المملوكیة، بل إنها مكملة لما نُقشَ علیها من نصوصٍ كتابیة.