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رقم الخبر: 265475 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:51 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور

مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور

غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام النیشابوري المعروف باسم عمر الخیام (1048-1131 م)- عالم ریاضیات وفلكي وفیلسوف وشاعر مسلم فارسي، وقد اتسعت اهتماماته لتشمل الموسیقى وعلم المیكانیكا والجغرافیا. ولد في قریة كدكن من توابع نیشابور في محافظة خراسان الشمالية وتوفی فیها.

ضريح عمر الخيام من أبرز معالم نيشابور ومن أشهر المدافن في إيران. تحيط بها حديقة واسعة. تم بناءها في عام 1962 في الموقع الذي يقع شمال مقبرة الامام محروق.

وقدتم استخدام الحديد والحجر في تشييد المبني ومسقف بقبة عالية تستند على عشرة اعمدة. هندسة البناء هي مزيج من العمارة الشرقية والغربية ويقع غرب المقبرة مجموعة مباني تتألف من مكتبة، و فندق و متحف وسوق. كما يوجد تمثال من عمر الخيام.

مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
مقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابورمقبرة الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام في نيشابور
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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