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رقم الخبر: 265473 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:50 الاقسام: الوسائط المتعددة  
النزل الريفي الحجري في سياهكل
تقرير مصور

النزل الريفي الحجري في سياهكل

یقع نزل "تي تي" الريفي الحجري على بعد 8 كيلومترات من مدينة سياهكل التابعة لمحافظة جيلان (شمال ايران) وتم بناءه سابقا لنزول مسافري الطريق بين مدينتي ديلمان ولاهيجان. وسجل نزل تي تي في قائمة الاثار الوطنية الايرانية عام 1996.
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
النزل الريفي الحجري في سياهكلالنزل الريفي الحجري في سياهكل
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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