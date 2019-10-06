تقرير مصور النزل الريفي الحجري في سياهكل یقع نزل "تي تي" الريفي الحجري على بعد 8 كيلومترات من مدينة سياهكل التابعة لمحافظة جيلان (شمال ايران) وتم بناءه سابقا لنزول مسافري الطريق بين مدينتي ديلمان ولاهيجان. وسجل نزل تي تي في قائمة الاثار الوطنية الايرانية عام 1996.