|رقم الخبر: 265473
|تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019
|الوقت: 15:50
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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تقرير مصور
النزل الريفي الحجري في سياهكل
یقع نزل "تي تي" الريفي الحجري على بعد 8 كيلومترات من مدينة سياهكل التابعة لمحافظة جيلان (شمال ايران) وتم بناءه سابقا لنزول مسافري الطريق بين مدينتي ديلمان ولاهيجان. وسجل نزل تي تي في قائمة الاثار الوطنية الايرانية عام 1996.
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