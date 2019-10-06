اكد وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد اسلامي بان لا ادلة تثبت بأن حادث قطار زاهدان طهران، عمل إرهابي.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد اکد اسلامي بان مؤسسة النقل لم تكن مقصرة في الحادث الذي نجم عن فتح صوامل سكك الحديد وقال، ان ادارة المحافظة تتابع الموضوع بجد وقد قدمت اللجنة المعنية بدراسة الحادث تقريرا حول هذا الموضوع.

واضاف، ليست هنالك اي ادلة تثبت ارهابية الحادث الذي نجم عن فتح صوامل سكك الحديد وهو الموضوع الذي تتابعه ادارة محافظة سيستان وبلوجستان لمعرفة اسباب ذلك.

واكد وزير الطرق وبناء المدن بالقول، اننا سنتابع مسالة المحافظة على خطوط سكك الحديد بصورة جدية.

يذكر ان قطار "زاهدان -طهران" كان قد خرج عن سكته قرب زاهدان (جنوب شرق) يوم الاربعاء من الاسبوع قبل الماضي ما ادى الى مصرع 5 اشخاص واصابة اكثر من 100 اخرين

وبشان زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) صرح وزير النقل بانه لا توجد مشكلة امنية خاصة في العراق كما ان وزارة الخارجية دعت الزوار لاتخاذ الحيطة والحذر .

واوضح بانه تم تخصيص 8000 حافلة لنقل الزوار الى الحدود وكذلك عبر سكك الحدود الى كرمانشاه وخرمشهر وقال، انه تم اصدار اكثر من 800 ترخيص جوي من قبل منظمة الطيران المدني لشركات الخطوط الجوية لنقل زوار الاربعين.