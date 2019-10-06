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رقم الخبر: 265469 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 12:16 الاقسام: سياسة  
هاشتاغ "اغتيال سليماني" يأخذ مساحة تفاعل كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي

هاشتاغ "اغتيال سليماني" يأخذ مساحة تفاعل كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي

قبل أيام كشفت السلطات الايرانية عن احباط مخطط اسرائيلي – عربي لاغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء قاسم سليماني.. كيف ولماذا؟

وشهد هاشتاغ قاسم سليماني، تفاعلا كبيرا من قبل المغردون في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق "كفاح فلسطيني" علی الموضوع بنشر صورة للواء سليماني كاتباً:"أفضل مزايا القادة برودة الاعصاب، دقيق الملاحظة، قاسي مع الاعداء، حنون مع شعبه، واثق الخطی يمشي ملكا.

وكتبت شذی الیاسمين تحت وسم قاسم سليماني:"عرب الردة المستعربون الصهاينة الخونة من يوم يومهن اللي انكشفت حقيقتهن الكالحة عبيد اميركا و"اسرائيل". خسئم جميعا. نور سليماني و اشعاعات اعمالو المباركة مغطية سواد اعمالكن، حفظك الله ورعاك جنرال قاسم سليماني وتبقی شوكة بعيون الخونة".

وغردت "حوراء" تحت عنوان قاسم سليماني:"باسم المنتقم الجبار.. لن يسقط لواء الاحرار.. قاسم سليماني فديتك روحي".

ونشر "فادي" صورتين للجنرال قاسم سليماني مكتفياً بجملة واحدة:"قاسم سليماني وكفی".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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