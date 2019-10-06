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رقم الخبر: 265467 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 12:31 الاقسام: محليات  
ظريف: الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي يوفر لإيران فرصاً خاصة

ظريف: الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي يوفر لإيران فرصاً خاصة

رداً على سؤال من أحد أعضاء البرلمان، قال وزير الخارجية الإيراني، إن عضوية إيران في الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية (اوراسيا) توفر فرصة خاصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتكون قادرة على التواصل مع جيرانها، وهم أهم الشركاء التجاريين.
واضاف محمد جواد ظريف، الذي حضر اليوم الأحد الى مجلس الشورى الاسلامي للإجابة على أسئلة ثلاثة نواب، وردا على سؤال للنائب "محمد علي بورمختار" حول الخطوات التي اتخذت للتركيز على الاقتصاد الوطني والتنمية، ان الاقتصاد هو أحد الأولويات العليا لوزارة الخارجية وربما أهم أولويات سياستنا الخارجية.
وتابع : لقد شكلنا معاونية الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، والسبب في أننا أطلقنا عليها اسم الدبلوماسية الاقتصادية، وليس معاونية الشؤون الاقتصادية، لأننا مسؤولون عن توفير التسهيلات الاقتصادية، وليس اخذ زمام المبادرة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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