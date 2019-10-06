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رقم الخبر: 265465 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 11:39 الاقسام: سياسة  
التزام إيران بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين من مبادئ المقاومة
المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي:

التزام إيران بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين من مبادئ المقاومة

قال الأمين العام للمؤتمر الدولي لحماية الانتفاضة الفلسطينية، مع إعلانه عن موقف الجمهورية الإسلامية الدائم في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ، إنه من الضروري مواصلة المشاركة الواعية للشباب في الكفاح ضد الصهاينة الغاصبين.

واضاف حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد في اجتماع لأعضاء الاتحاد الدولي للشباب والناشئة ضد الاحتلال ودعم فلسطين، وفي معرض تبيين المؤامرة الصهيونية التي تقودها الولايات المتحدة والاستكبار العالمي: إنهم يعتزمون تمزيق الأمة والعالم الإسلامي.

وصرح: على هذا الأساس، فإن المقاومة المستمرة والحضور الواعي للشباب والطلاب في ساحة النضال ضد المغتصبين الصهاينة أمر ضروري ولازم .

وأشار المساعد الخاص لرئيس مجلس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية إلى أن التزام الجمهورية الإسلامية بالمواقف والمبادئ الثورية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أرض الاباء والاجداد وتحرير القدس جزء من الأهداف والتطلعات المستمرة للمقاومة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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