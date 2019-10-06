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رقم الخبر: 265464 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 11:35 الاقسام: سياسة  
قائد بالحرس الثوري: نواصل العمل لتطوير الاسلحة الذكية

قائد بالحرس الثوري: نواصل العمل لتطوير الاسلحة الذكية

أثنى قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري العميد "امير علي حاجي زادة" على انجازات منظمة الصناعات الدفاعية في تصنيع الاسلحة الذكية.

وقال العميد حاجي زادة خلال تفقده لمعرض انجازات منظمة الصناعات الدفاعية، مضيفا: ان نهج تصنيع الاسلحة الدفاعية الذكية كان منعطفا في تطوير منتجات الصناعة الدفاعية.

واعرب قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري خلال هذه الزيارة التفقدية عن ارتياحه للنهج الجديد الذي اتخذته منظمة الصناعات الدفاعية على تصنيع الاسلحة الدفاعية الذكية، وكذلك سعيها لتحسين جودة الانجازات الى أعلى مستوى ممكن، معتبرا جهود العاملين في منظمة الصناعات الدفاعية جديرة بالثناء ومنعطفا في انتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية المتطورة.

واشار العميد حاجي زادة الى تصميم منتجات جديدة مع تعزيز فعاليتها، مضيفا: أدت هذه القدرات الى زيادة كبيرة في جودة منتجات الصناعات الدفاعية.

وأكد قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري، على ضرورة الاهتمام باحتياجات القوات المسلحة وجعل المنتجات الصناعية، أكثر توافقا مع احتياجاتها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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