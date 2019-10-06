ويضم المستشفى 4 حافلات وأنه مرسل من العتبة الرضوية المقدسة في ايران.

وبني المستشفى المتنقل بكلفة 12 مليار ريال ويضم اقسام التصوير الاشعاعي والسونار والمختبر وغرفة العمليات واسرة المرضى حيث تبرعت العتبة الرضوية المقدسة ببناءه وبدعم من المستشفى الرضوي في مدينة مشهد (شمال شرق).

ويستقر المستشفى عند العمود 320 في الطريق الواصل بين مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وستقدم الخدمات على مدى 10 ايام خلال مراسم الزيارة الاربعينية.