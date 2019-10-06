|رقم الخبر: 265462
|تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019
|الوقت: 11:29
|الاقسام: سياسة
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ايران ترسل مستشفى متنقلا لتقديم الخدمات لزائري الاربعين
ارسلت ايران مستشفى متنقلا بكادر يضم 120 طبيبا وممرضا ومساعدا لتقديم الخدمات لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
ويضم المستشفى 4 حافلات وأنه مرسل من العتبة الرضوية المقدسة في ايران.
وبني المستشفى المتنقل بكلفة 12 مليار ريال ويضم اقسام التصوير الاشعاعي والسونار والمختبر وغرفة العمليات واسرة المرضى حيث تبرعت العتبة الرضوية المقدسة ببناءه وبدعم من المستشفى الرضوي في مدينة مشهد (شمال شرق).
ويستقر المستشفى عند العمود 320 في الطريق الواصل بين مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وستقدم الخدمات على مدى 10 ايام خلال مراسم الزيارة الاربعينية.
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