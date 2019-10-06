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رقم الخبر: 265461 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 11:27 الاقسام: رياضة  
"الأمراء" يكرمون وفادة ضيفهم آنجيه برباعية
في الدوري الفرنسي ..

"الأمراء" يكرمون وفادة ضيفهم آنجيه برباعية

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على ضيفه آنجيه (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ 1

وحملت رباعية فريق "الأمراء" توقيع كل من، الإسباني بابلو سارابيا، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، والسنغالي إدريسا غايي، والبرازيلي نيمار، في الدقائق (13، 37، 59، و90) على الترتيب، في ملعب "حديقة الأمراء".

وعزز فريق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، تربعه على عرش صدارة الدوري، بعد هذا الفوز، برصيد 21 نقطة، بينما تراجع آنجيه إلى المركز الثالث، برصيد 16 نقطة.

هذا وجرت مساء السبت عدة مباريات كانت نتائجها كالاتي:

مونبلييه 3 – موناكو 1

نانت 1 – نيس صفر

تولوز 1 – بوردو 3

ستادبريست 2 – ميتز صفر

ديجون 1 – ستراسبورج صفر

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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