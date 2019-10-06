حقق ريال مدريد انتصارا مهما بنتيجة (4-2) على غرناطة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا، في معقله "سانتياجو برنابيو".

وسجل الأهداف لريال مدريد بنزيما، وهازارد ومودريتش وخاميس رودريجيز في الدقائق 2، و46، و61 و93 على الترتيب، بينما أحرز لغرناطة ماتشيس من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ودوارتي في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.

واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود أريولا في حراسة المرمى، أمامه أودريوزولا، فاران، راموس، وكارفاخال الذي لعب كظهير أيسر في ظل الإصابات

الأخيرة.

بينما تواجد في خط الوسط الثلاثي كاسيميرو، كروس، وفالفيردي، وفي الهجوم بيل، بنزيما، وهازارد.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

ليجانيس 1 – ليفانتي 2

فالنسيا 2 – الافيس 1

اوساسونا 2 – فياريال 1