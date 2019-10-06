قال مدير الشؤون السياحية في منطقة ماكو الحرة (في محافظة اذربايجان الغربية - شمال غرب)، مهدي عبد الله زادة: ان فريقا سياحيا يضم 55 من راكبي الدراجات النارية الفرنسيين، دخل السبت اراضي البلاد عبر منفذ بازركان الحدودي (في ماكو).

وفي تصريح لوكالة "ارنا" يوم السبت، اوضح عبد الله زادة: ان هذا الفريق سيبقى لفترة يوم واحد في مدينة ماكو حيث يقوم بجولة سياحية داخل المناطق التراثية والارثية لهذه المدينة، ومن ثم يواصل طريقه عبر مدن ارومية وسقز (في محافظة كردستان - غرب) وهمدان (غرب) واراك (في المحافظة المركزية – وسط) واصفهان (وسط) وياسوج (في محافظة كهكيلوية وبوير احمد - جنوب غرب)، وشيراز (بمحافظة فارس – جنوب).

واضاف، ان زيارة هذا الفريق السياحي الفرنسي تستغرق 10 ايام، وسيغادر بعد ذلك البلاد عبر منفذ بازركان الحدودي.