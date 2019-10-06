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رقم الخبر: 265458 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 11:27 الاقسام: رياضة  
فريق سياحي فرنسي لركاب الدراجات النارية يصل الى ايران

فريق سياحي فرنسي لركاب الدراجات النارية يصل الى ايران

قال مدير الشؤون السياحية في منطقة ماكو الحرة (في محافظة اذربايجان الغربية - شمال غرب)، مهدي عبد الله زادة: ان فريقا سياحيا يضم 55 من راكبي الدراجات النارية الفرنسيين، دخل السبت اراضي البلاد عبر منفذ بازركان الحدودي (في ماكو).

وفي تصريح لوكالة "ارنا" يوم السبت، اوضح عبد الله زادة: ان هذا الفريق سيبقى لفترة يوم واحد في مدينة ماكو حيث يقوم بجولة سياحية داخل المناطق التراثية والارثية لهذه المدينة، ومن ثم يواصل طريقه عبر مدن ارومية وسقز (في محافظة كردستان - غرب) وهمدان (غرب) واراك (في المحافظة المركزية – وسط) واصفهان (وسط) وياسوج (في محافظة كهكيلوية وبوير احمد  - جنوب غرب)، وشيراز (بمحافظة فارس – جنوب).

واضاف، ان زيارة هذا الفريق السياحي الفرنسي تستغرق 10 ايام، وسيغادر بعد ذلك البلاد عبر منفذ بازركان الحدودي.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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