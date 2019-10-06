كرة القدم الخماسية الإيرانية للمكفوفين تحجز بطاقة التأهل الى أولمبياد طوكيو للمعاقين حجز المنتخب الإيراني لكرة القدم للمكفوفين بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية 2020 للمعاقين في طوكيو، بعد ان فاز على تايلند البلد المستضيف للبطولة الآسيوية.