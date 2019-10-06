|رقم الخبر: 265457
|تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019
|الوقت: 11:27
|الاقسام: رياضة
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كرة القدم الخماسية الإيرانية للمكفوفين تحجز بطاقة التأهل الى أولمبياد طوكيو للمعاقين
حجز المنتخب الإيراني لكرة القدم للمكفوفين بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية 2020 للمعاقين في طوكيو، بعد ان فاز على تايلند البلد المستضيف للبطولة الآسيوية.
وتقام بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية في باتايا بتايلند في الفترة من 30 سبتمبر إلى 7 أكتوبر.
يذكر ان منتخب كرة القدم الإيراني للمكفوفين كان قد نال فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 للمعاقين.
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