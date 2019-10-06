|رقم الخبر: 265456
|تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019
|الوقت: 11:16
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:
ایران
📌جهانغیري: لا نمد ایدینا لجیوب الناس لسد العجز في المیزانیة
📌الافراج المتزامن عن ایراني في أسترالیا وأسترالیین اثنین في ایران
📌تحالف المعتدلین والاصلاحیین لصالح الجانبین
جمهوري اسلامي
📌العراق علی خط التهدئة تدریجیاً؛ والغاء حظر التجوال في بغداد
📌وزارة الصحة الیمنیة تحذر من حصول کارثة انسانیة
📌الیونانیون یحرقون العلم الامریکي احتجاجاً علی زیارة "بومبیو" لأثینا
📌هآرتس: تزلزل تحالف "ترامب، نتنیاهو، بن سلمان" المعادي لایران
📌ترامب: في مجلس النواب اصوات کافية لاستجوابي
کیهان
📌هذا العام.. تزاید الرغبة بالمشارکة في مسیرة اربعینیة الحسین(علیه السلام)
📌العراقیون یحطمون رأس الفتنة "الامریکیة ـ السعودیة"؛ وعبدالمهدي یدعو الی اصلاحات شاملة
📌ارتفاع 82% في معدل ضحایا الاطفال بأفغانستان في غضون الاعوام الاربعة الماضیة
📌الهجوم علی آرامکو فعل فعله.. آل سعود یعطون الضوء الاخضر لمبادرة انصارالله للسلام
آرمان ملي
📌الرئیس التونسي المؤقت یحذر من التبعات الخطیرة للاوضاع في البلاد
📌رئیس السلطة القضائیة الایرانیة یوعز بتنقیح القوانین والمقررات القضائیة
شرق
📌مدیر صحیفة "جمهوري اسلامي": لیس هناك أبسط موطئ قدم للشیخ هاشمي رفسنجاني في الملفات الاقتصادیة
📌مشاورات طهران وموسکو للافراج عن المراسلة الروسیة
دنیاي اقتصاد
📌الریاض تؤکد اقتراح العراق وباکستان علیها بالوساطة مع ایران
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