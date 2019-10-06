فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ایران

📌جهانغیري: لا نمد ایدینا لجیوب الناس لسد العجز في المیزانیة

📌الافراج المتزامن عن ایراني في أسترالیا وأسترالیین اثنین في ایران

📌تحالف المعتدلین والاصلاحیین لصالح الجانبین

جمهوري اسلامي

📌العراق علی خط التهدئة تدریجیاً؛ والغاء حظر التجوال في بغداد

📌وزارة الصحة الیمنیة تحذر من حصول کارثة انسانیة

📌الیونانیون یحرقون العلم الامریکي احتجاجاً علی زیارة "بومبیو" لأثینا

📌هآرتس: تزلزل تحالف "ترامب، نتنیاهو، بن سلمان" المعادي لایران

📌ترامب: في مجلس النواب اصوات کافية لاستجوابي

کیهان

📌هذا العام.. تزاید الرغبة بالمشارکة في مسیرة اربعینیة الحسین(علیه السلام)

📌العراقیون یحطمون رأس الفتنة "الامریکیة ـ السعودیة"؛ وعبدالمهدي یدعو الی اصلاحات شاملة

📌ارتفاع 82% في معدل ضحایا الاطفال بأفغانستان في غضون الاعوام الاربعة الماضیة

📌الهجوم علی آرامکو فعل فعله.. آل سعود یعطون الضوء الاخضر لمبادرة انصارالله للسلام

آرمان ملي

📌الرئیس التونسي المؤقت یحذر من التبعات الخطیرة للاوضاع في البلاد

📌رئیس السلطة القضائیة الایرانیة یوعز بتنقیح القوانین والمقررات القضائیة

شرق

📌مدیر صحیفة "جمهوري اسلامي": لیس هناك أبسط موطئ قدم للشیخ هاشمي رفسنجاني في الملفات الاقتصادیة

📌مشاورات طهران وموسکو للافراج عن المراسلة الروسیة

دنیاي اقتصاد

📌الریاض تؤکد اقتراح العراق وباکستان علیها بالوساطة مع ایران