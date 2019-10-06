أعادت شركة إم.تي.أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونغ كونغ فتح شبكة مترو المدينة بشكل جزئي يوم الأحد بعد إغلاق غير مسبوق ولكنها استمرت في إغلاق محطات كثيرة مزدحمة عادة مع استعداد المدينة لمظاهرات ضخمة في وقت لاحق يوم الأحد.

واندلعت احتجاجات عنيفة في كل أنحاء ذلك المركز المالي الآسيوي، بعد ساعات من استخدام زعيمتها كاري لام سلطات طوارئ كانت آخر مرة استُخدمت فيها قبل أكثر من 50 سنة لحظر الأقنعة التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم.

وساد الهدوء هونج كونج يوم السبت مع إغلاق مترو الأنفاق ومعظم مراكز التسوق.

وتحدى مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة حظرا على ارتداء الأقنعة وتظاهروا في الشوارع في كل أنحاء المدينة في وقت سابق من اليوم لكن بحلول المساء تفرق أغلبهم.

وقالت شركة إم.تي.أر إنه نظرا لأعمال التخريب الخطيرة لن يتم فتح بعض المحطات يوم الأحد لأن إصلاح المرافق التي تعرضت لأضرار يحتاج وقتا. وسيتم أيضا تقليص وقت تشغيل القطارات كي ينتهي الساعة التاسعة مساء قبل أكثر من ثلاث ساعات من وقت انتهائها العادي.

وأدى إغلاق خدمات القطارات يوم السبت إلى إصابة معظم هونج كونج بالشلل لأن شبكة القطارات كانت تقل عادة نحو خمسة ملايين راكب يوميا.

وأعادت معظم المتاجر الضخمة فتح أبوابها صباح يوم الأحد بعد إغلاقها يوم السبت.

واضطرت مطاعم وشركات صغيرة للتوقف عن العمل مرارا في الوقت الذي أثرت فيه الاحتجاجات بشكل متزايد على اقتصاد هونج كونج الذي يواجه أول ركود له منذ عشر سنوات.