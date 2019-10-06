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رقم الخبر: 265452 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 10:06 الاقسام: عربيات  
مجتهد: تحركات لقبيلة الفغم قد تفاجئ ابن سلمان

مجتهد: تحركات لقبيلة الفغم قد تفاجئ ابن سلمان

تحدث المغرد السعودي الشهير "مجتهد" عن تحرك مفاجئ لقبيلة حارس الملك سلمان الشخصي، اللواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل في ظروف غامضة الأحد 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال "مجتهد" إن ابن سلمان حاول احتواء رد قبيلة مطير على قتل الفغم، إلا أنه فشل.

ووعد "مجتهد" بكشف تفاصيل تلك التحركات المفاجئة.

وتحدثت مصادر -في وقت سابق- عن نية قبيلة مطير إرسال وفد إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، لمطالبته بالكشف عن تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم.

وبحسب مصادر، فإن قبيلة مطير في صدد إرسال وفد إلى الملك، لمطالبته بحل لغز الجريمة، وإطلاعهم على نتائج التحقيق النهائية.

وتداول ناشطون فيديو لناشط معارض، يدعى عبد الرحمن المطيري، يتهم فيه النظام السعودي باغتيال الفغم لأسباب سياسية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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