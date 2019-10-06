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رقم الخبر: 265450 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 10:00 الاقسام: اقتصاد  
اصدار تصاريح لأكثر من 500 رحلة (خطوط) جوية لنقل الزوار الى العراق

اصدار تصاريح لأكثر من 500 رحلة (خطوط) جوية لنقل الزوار الى العراق

أعلن مدير شركة مطار الإمام الخميني (رض) أنه تم إصدار تصاريح لأكثر من 500 رحلة (خطوط) جوية إضافية إلى وجهات النجف وبغداد من مطار الإمام الخميني ، ويتوقع نقل أكثر من 90 الف من الركاب من مطار الإمام إلى المطارات العراقية في ايام زيارة الاربعين الحسيني.

وصرح علي رستمي لإرنا اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية الاستثنائية لزيارة الأربعين ستبدأ من مطار الإمام في 9 أكتوبر من قبل شركات الطيران.

وقال إن مطار الإمام الخميني لم يضع أي قيود أو شروط لقبول طلبات شركات الطيران، موضحا إن أي شركة مُنحت ترخيصا من الخطوط الجوية الحكومية لرحلات هذا العام قبل طلبها .

وأعلن رستمي أنه بحلول نهاية أمس تم تقديم أكثر من 500 طلب لرحلات إلى مطارات عراقية من مطار الإمام الخميني (رض) ، كما قال ، تم إصدار هذه التراخيص دون قيود على شركات الطيران المحلية والأجنبية.

وتوقع أن يتم نقل أكثر من 90 الف مسافر من مطار الإمام إلى المطارات العراقية ، وأن هذا الرقم سيزيد أكثر  في زيارة الأربعين.

 وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مطار الإمام الخميني: أن المطار اصدر ايضا  تصاريح لرحلات الخطوط الجوية العراقية الخاصة واستمرار قبول طلبات شركة الطيران العراقية من مطار الإمام.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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