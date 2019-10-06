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رقم الخبر: 265449 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 09:57 الاقسام: عربيات  
محمد الحوثي: تصريحات الرؤساء الروسي والتركي والإيراني إجماع على عبثية الحرب

محمد الحوثي: تصريحات الرؤساء الروسي والتركي والإيراني إجماع على عبثية الحرب

أكد عضو بالمجلس السياسي الأعلى باليمن، أن الموقف الأخير للرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلادمير بوتين تمثل إجماعا على عبثية الحرب على اليمن وموقفهم المعلن له دلالات سياسية مستقلة.

وقال في مقابلة له مع صحيفة غازتدوار التركية إن قبل تحالف العدوان مبادرة المجلس السياسي الأعلى فهذا ما تريده صنعاء حلاً سلمياً لشعب اليمني، وإن أبوا فلن يقدم الشعب اليمني رقابة لتذبح كما قال قائد الثورة، لكنه سيؤلم العدوان أكثر. 

وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية هي المعيقة للسلام في اليمن وشريك أساسي في العدوان، مضيفا: الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين.

وجدد الحوثي تأكيده بأن اليمنيين في موقع الدفاع عن النفس، مشيرا إلى ترحيب القيادة السياسية في صنعاء بأي مبادرة للحوار، لافتا في السياق ذاته أن الحصار جريمة حرب وصورة قاتمة لإرهاب صنع أسوأ أزمة إنسانية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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