تم فجر اليوم الاحد تنفيذ حكم الاعدام بارهابيين اثنين كانا ضمن خلية ارهابية نفذت عملية ارهابية ادت الى اتشهاد اثنين واصابة 3 من المشاركين في مراسم العزاء الحسيني قبل 4 اعوام في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

اعلن ذلك مساعد الشؤون القضائية لرئيس عدلية خوزستان عبدالحميد امانت بهبهاني وقال، ان هؤلاء الافراد كانوا قد شكلوا خلية ارهابية بادرت الى المساس بالامن واتكاب اعمال القتل وحيازة السلاح وفي العام 2015 قامت باطلاق النار على مشاركين في مراسم العزاء الحسيني في بلدة صفي آباد التابعة لمدينة دزفول (في محافظة خوزستان) ما ادى الى استشهاد اثنين واصابة 3 من المشاركين في العزاء.

واضاف، انه وبعد مضي عدة ايام من الحادث تمكنت القوى الامنية والجهاز القضائي في محافظة خوزستان من الكشف عن عناصر هذه الخلية الارهابية التكفيرية واعتقالهم.

وتابع قائلا، انه وبعد محاكمة هؤلاء الافراد تم اصدار الحكم بحقهم والذي تم تاكيده من قبل المحكمة العليا في البلاد ومن ثم تم فجر اليوم الاحد تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين منهم بعد ادانتهم بالحرابة.

وصرح امانت بهبهاني انه تم كذلك اصدار الحكم باحكام سجن طويلة على 3 من عناصر هذه الخلية الارهابية بعد ادانتهم بالتعاون في الحرابة والمشاركة في تشكيل ودعم خلية ارهابية تكفيرية للمساس بالامن القومي للبلاد.