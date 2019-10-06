اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان بان هنالك اياد خارجية خبيثة وراء زعزعة الاستقرار في العراق.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب امير عبداللهيان: هنالك اياد خارجية خبيثة سعت اعواما طويلة لتقويض الامن في العراق تعمل هي ذاتها الان بطريقة اخرى لزعزعة الاستقرار فيه.

واضاف: وفقا لإرنا: انه ومع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب الشعب المدنية فان الصهاينة وحماة الارهاب التكفيري هم وراء الاحداث الاخيرة في العراق، الا ان هذه المؤامرة سيتم احباطها ايضا.