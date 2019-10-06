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رقم الخبر: 265446 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 09:50 الاقسام: سياسة  
امير عبداللهيان: اياد خارجية خبيثة وراء زعزعة الاستقرار في العراق

امير عبداللهيان: اياد خارجية خبيثة وراء زعزعة الاستقرار في العراق

اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان بان هنالك اياد خارجية خبيثة وراء زعزعة الاستقرار في العراق.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب امير عبداللهيان: هنالك اياد خارجية خبيثة سعت اعواما طويلة لتقويض الامن في العراق تعمل هي ذاتها الان بطريقة اخرى لزعزعة الاستقرار فيه.

واضاف: وفقا لإرنا: انه ومع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب الشعب المدنية فان الصهاينة وحماة الارهاب التكفيري هم وراء الاحداث الاخيرة في العراق، الا ان هذه المؤامرة سيتم احباطها ايضا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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