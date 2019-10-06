وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 9 دقائق و 53 ثانية من مساء السبت بالتوقيت المحلي (الرابعة و 39 دقيقة و 53 ثانية عصر السبت بتوقيت غرينتش).

ووفقا لتقرير المركز فقد وقعت الهزة عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.07 والطول الشرقي 56.02 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير وقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

وتقع مدينة كرمة الى جنوب غرب محافظة خراسان الشمالية بشمال شرق ايران ولها حدود ادارية مع محافظة سمنان وكلستان.