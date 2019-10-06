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رقم الخبر: 265442 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 09:50 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية يتوجه إلى جنيف لحضور اجتماع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وزير الداخلية يتوجه إلى جنيف لحضور اجتماع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

غادر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، طهران متوجها إلى جنيف اليوم الأحد لحضور الاجتماع السبعين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (EXCAM).
ووفقا لوزارة الداخلية اليوم الأحد، سيعقد اجتماع  اكسكام في جنيف في الفترة من 7 الى 10  أكتوبر الجاري بمشاركة كبار مسؤولي الدول الأعضاء .
ومن المقرر أن يلتقي رحماني فضلي، الذي غادر إلى جنيف صباح اليوم، بمسؤولين رفيعي المستوى من أفغانستان وباكستان ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى القاء كلمة في الاجتماع السبعين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (EXCAM).
ويرافق رحماني فضلي في زياته الى جنيف، رئيس مؤسسة الشؤون الاجتماعية في البلاد، "تقي رستم وندي" و رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الداخلية "رحيم ساكي".
ويعقد الاجتماع السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كل عام في النصف الأول من شهر أكتوبر في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة قضايا اللاجئين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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