  • الأحد ٦ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 06, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265441 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 09:45 الاقسام: رياضة  
"روزيتا عليبور" ثاني لاعبة إيرانية تتأهل الى نهائيات دوري الكاراتيه الأول في روسيا

"روزيتا عليبور" ثاني لاعبة إيرانية تتأهل الى نهائيات دوري الكاراتيه الأول في روسيا

تأهلت "روزيتا عليبور" الى نهائيات دوري الدرجة الأولى للكاراتيه في موسكو، لتكون ثاني لاعبة من المنتخب الإيراني سيدات التي تصل الى هذه المرحلة من المنافسات.

وبدأت الجولة السادسة من دوري الكاراتيه الأول 2019 الجمعة في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة 642 لاعب ولاعبة كاراتيه من 85 دولة، واستمرت حتى الأحد.

وتدخل نتائج هذه المنافسات ضمن تصنيف الإتحاد العالمي من أجل الفوز بحصة التأهل الى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وشارك المنتخب الإيراني في قسمي الكاتا والكوميتيه رجال وسيدات لهذه الدورة من المسابقات.

وفي منافسات يوم (السبت) فازت عليبور على منافساتها من سويسرا، وصربيا، وفرنسا، ثم هزمت صاحبة برونزية العالم المغربية "بيتسام ساديني"، وفي الدور نصف-النهائي تغلبت على منافستها المصرية البارزة "جيانا لطفي"، لتتأهل الى النهائيات، وستتنافس مع غريمتها الكندية "هانا جوما".

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/7189 sec