تأهلت "روزيتا عليبور" الى نهائيات دوري الدرجة الأولى للكاراتيه في موسكو، لتكون ثاني لاعبة من المنتخب الإيراني سيدات التي تصل الى هذه المرحلة من المنافسات.

وبدأت الجولة السادسة من دوري الكاراتيه الأول 2019 الجمعة في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة 642 لاعب ولاعبة كاراتيه من 85 دولة، واستمرت حتى الأحد.

وتدخل نتائج هذه المنافسات ضمن تصنيف الإتحاد العالمي من أجل الفوز بحصة التأهل الى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وشارك المنتخب الإيراني في قسمي الكاتا والكوميتيه رجال وسيدات لهذه الدورة من المسابقات.

وفي منافسات يوم (السبت) فازت عليبور على منافساتها من سويسرا، وصربيا، وفرنسا، ثم هزمت صاحبة برونزية العالم المغربية "بيتسام ساديني"، وفي الدور نصف-النهائي تغلبت على منافستها المصرية البارزة "جيانا لطفي"، لتتأهل الى النهائيات، وستتنافس مع غريمتها الكندية "هانا جوما".