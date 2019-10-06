وخلال إجتماعه مساء اليوم السبت مع رؤساء الغرف التجارية في البلاد، أضاف جهانغيري، ان الحكومة تدعم القطاع الخاص بصورة جادة وتؤمن بايلاء المسؤولية الرئيسة لهذا القطاع.

وفيما أشار الى توفير القطاع الخاص ما يزيد عن 23 مليون فرصة عمل في البلاد، أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة إزالة كافة العقبات الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والإقتصادية التي قد تحول دون إنتعاش القطاع الخاص الإيراني.

وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية، ان اليوم وبعد مضي عام ونصف العام عن إعلان الإدارة الأميركية حربها الإقتصادية ضد الشعب الإيراني، أخذ الوضع الإقتصادي في البلاد منحى إيجابيا على العموم؛ بينما كان الأميركيون يتوقوعون انهيار الإقتصاد الإيراني.

وفي ذات السياق، أشار محافظ المصرف المركزي خلال الإجتماع، الى أغراض العدو الرامية الى انهيار اقتصاد البلاد وتقليص الإيرادات الحكومية؛ قائلا، ان خلال الأشهر الأخيرة وعلى الرغم من الظروف الصعبة وتصعيد الحظر، سجل القطاع الصناعي والزراعي في البلاد نموا إيجابيا بعون الله سبحانه وتعالى؛ مشيرا بذلك الى ان شراكات الحكومة والمصرف المركزي، مع القطاع الخاص باتت تسير على الطريق الصحيح.