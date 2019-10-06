  • الأحد ٦ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 06, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265440 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 09:05 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري: القطاع الخاص يمثل العجلة الرئيسية لاقتصاد البلاد

جهانغيري: القطاع الخاص يمثل العجلة الرئيسية لاقتصاد البلاد

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري"، ان القطاع الخاص يمثل العجلة الرئيسية للاقتصاد؛ مشددا ضرورة دعم القطاع الخاص للرقي باقتصاد البلاد.

وخلال إجتماعه مساء اليوم السبت مع رؤساء الغرف التجارية في البلاد، أضاف جهانغيري، ان الحكومة تدعم القطاع الخاص بصورة جادة وتؤمن بايلاء المسؤولية الرئيسة لهذا القطاع.
وفيما أشار الى توفير القطاع الخاص ما يزيد عن 23 مليون فرصة عمل في البلاد، أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة إزالة كافة العقبات الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والإقتصادية التي قد تحول دون إنتعاش القطاع الخاص الإيراني.
وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية، ان اليوم وبعد مضي عام ونصف العام عن إعلان الإدارة الأميركية حربها الإقتصادية ضد الشعب الإيراني، أخذ الوضع الإقتصادي في البلاد منحى إيجابيا على العموم؛ بينما كان الأميركيون يتوقوعون انهيار الإقتصاد الإيراني.
وفي ذات السياق، أشار محافظ المصرف المركزي خلال الإجتماع، الى أغراض العدو الرامية الى انهيار اقتصاد البلاد وتقليص الإيرادات الحكومية؛ قائلا، ان خلال الأشهر الأخيرة وعلى الرغم من الظروف الصعبة وتصعيد الحظر، سجل القطاع الصناعي والزراعي في البلاد نموا إيجابيا بعون الله سبحانه وتعالى؛ مشيرا بذلك الى ان شراكات الحكومة والمصرف المركزي، مع القطاع الخاص باتت تسير على الطريق الصحيح.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/4486 sec