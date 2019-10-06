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رقم الخبر: 265439 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 09:03 الاقسام: محليات  
المجلس الأعلى للأجواء الافتراضية يتدارس وثيقة تطوير الخدمات الرقمية

المجلس الأعلى للأجواء الافتراضية يتدارس وثيقة تطوير الخدمات الرقمية

تدارس المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية في الجمهورية الاسلامية الايرانية اجزاء من وثيقة تطوير الخدمات الرقمية في البلاد.

وافاد الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية انه في اجتماع المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية الذي عقد اليوم السبت برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني تمت دراسة الضرورات السيادية لتقديم الخدمات الضرورية الرقمية الشاملة.
ووفقا للقرار الصادر فان الحكومة تلتزم بتوفير امكانيات الوصول الى الخدمات الالكترونية برسوم متناسبة مع الامكانيات المالية العامة لجميع شرائح المجتمع خاصة تلك التي تعاني من قيود ذاتية خاصة كالمعاقين وكبار السن والافراد ذوي القدرة الضئيلة والقاطنين في مختلف مناطق البلاد ومنها الاقل نموا.

 
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