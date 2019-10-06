أعلنت وزارة النفط والمعادن، السبت، أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها نهبوا قيمة أكثر من 18 مليون برميل من صادرات النفط العام الماضي، مؤكدة الجهوزية لأي اتفاق يخصص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات كل الموظفين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بشأن تداعيات استمرار حجز تحالف العدوان للسفن في عرض البحر وجيبوتي عقده وزير النفط والمعادن أحمد دارس.

وأكد الوزير أن دول العدوان ومرتزقتها نهبوا أكثر من ١٨مليون برميل من صادرات النفط العام الماضي ووردوا قيمتها للبنك الأهلي السعودي. وأضاف أننا لن نسمح بالاستمرار في العبث بثروات شعبنا، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا العبث.

وشدد وزير النفط أن "الدويلات الطارئة في المنطقة أساءت إلى الشعب اليمني وتعمل على محاصرته وقتله".

وأبدى وزير النفط والمعادن الجهوزية لأي اتفاق يخصص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات كل الموظفين.

وطالب وزير النفط الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في إطلاق سفن النفط والغذاء المحتجزة.

وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت الجمعة عن تزايد عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة عرض البحر قبالة موانئ الحديدة، من تحالف الحرب بقيادة السعودية والإمارات، رغم التحذيرات من كارثية التداعيات الإنسانية.

وأوضحت أن عدد سفن المشتقات النفطية التي يحتجزها تحالف الحرب بقيادة السعودية والإمارات عرض البحر “صار بعد اضافة السفينتين الجديدتين 9 سفن، جرى تفتيشها وترخيصها أمميا”.

وكشفت شركة النفط اليمنية أن “المخزون النفطي المتبقي لا يكفي لأكثر من عشرة أيام”، محذرة من “كارثة إنسانية في اليمن هي الأكبر من نوعها في العالم، في مختلف القطاعات الحيوية”.

وفي السياق، خاطب وزير النفط والمعادن دول العدوان قائلا: أطلقوا بواخر النفط، مؤكدا أن شعبنا لن يرضخ لاستمرار احتجازها بل هذا سيمثل حافزا للتحرك إلى الجبهات.

من جهة اخرى كشفت قناة الميادين الفضائية عن مصدر لها، السبت، أن الامارات تستمر في التجهيز البري لمعركة جديدة على جبهة تعز بحشد القوات ونقل السلاح، مشيرة إلى أنه تم رصد وصول باخرة اماراتية إلى ميناء الزيت في مرفق عدن.

وقالت إن الباخرة الإماراتية أفرغت 100 مدرعة وآلية عسكرية وذخائر متنوعة فيما أقدمت القوات الإماراتية على إنشاء ميناء جديد للسفن الحربية خلف معمل الطون بمدينة المخاء.

وكانت قناة الميادين قد بثت مشاهد حصرية نهاية سبتمبر المنصرم تظهر فيها وصول ثلاثة سفن تجارية محملة بعشرات المدرعات الآلية وأكثر من ألف جندي مرتزق تم تدريبهم في إحدى المعسكرات الإماراتية في جيبوتي.

ميدانياً لقي عدد من الغزاة السبت مصرعهم وجرح آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بهم في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري عن وقوع قتلى وجرحى من الغزاة بعبوة ناسفة في جبهة عنبرة بمديرية المتون.

جدير بالذكر أن المجاهدين نفذوا الجمعة عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في معسكر السلان بمديرية المصلوب تم خلالها قتل وجرح عدد منهم، بالإضافة إلى إحراق وتدمير متارسهم.

كما قُتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي، الجمعة، إثر استهداف تجمعات لهم في محافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة بـ 3 صواريخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية في جبهة حيران، مؤكدًا مقتل وجرح عدد من المرتزقة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان قد تمكنت في وقت سابق الجمعة من إعطاب جرافة عسكرية للمرتزقة غرب حرض.