علّق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صدور الحكم في جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا، واعتبر "أنه باصدار المجلس العدلي ليل الجمعة أحكامه في حق المتهمين في جريمة اغتيال القضاة الاربعة على قوس محكمة جنايات صيدا قبل 20 عاما، تكون العدالة قد تحققت وإن أتت متأخرة".

وقال إن "هذه الجريمة التي هزت لبنان بأسره والجسم القضائي وذهب ضحيتها اربعة من خيرة رجال العدالة في لبنان، كان يفترض ان يدان مرتكبوها قبل امس، وهذا ما يفرض علينا العمل على ادخال تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية لتسهيل مسار الدعاوى كي لا يتأخر صدور الاحكام فيها".

وحيّا الرئيس عون أرواح القضاة الشهداء، مجدًدا تعزية افراد عائلاتهم ومؤكدا تضامنه معهم .

وكانت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد قد أصدرت عند الحادية عشرة ليلًا حكمها في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا، فأنزل عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ"أبو محجن" وخمسة من رفاقه ومحاكمتهم غيابيًا لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة، وبرّأت الموقوف الوحيد في الجريمة الفلسطيني وسام حسين طحبيش لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه فورًا ما لم يكن محكومًا بجرم آخر.

وأصدر المجلس العدلي في لبنان مساء الجمعة حكمه في ملف اغتيال القضاة الأربعة، وهم رئيس محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي، حسن عثمان، والمحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي، عاصم بوضاهر، والمستشار لدى محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي، عماد شهاب، ورئيس المحكمة الابتدائية في الجنوب، العضو المستشار في محكمة الاستئناف القاضي، وليد هرموش، على قوس "محكمة جنايات لبنان الجنوبي" في قصر العدل القديم وسط مدينة صيدا، يوم الثلاثاء 8 حزيران 1999.

من جهة اخرى أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، بأن نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات قررت الإضراب يوم الاثنين المقبل. وذكر موقع "لبنان 24" أن نقابة أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات قررت الاضراب يوم الاثنين المقبل.

وقد اجتمعت الجمعية العمومية لاصحاب المحطات وأصدرت بيان مشترك وجاء فيه: "القرار بالأكثرية هو إعطاء مهلة 48 ساعة، وأتمنى عليكم جميعا أن نكون يدا واحدة، ونحن التقينا صباحا الشركات وبحثنا في الأمر وهي في انتظار حل المشكلة، وسيكون البيع والشراء بالليرة اللبنانية، والإضراب سيكون يوم الاثنين إفساحا في المجال أمام الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد. ونتمنى أن يكون الاضراب كاملا".

وشهد لبنان خلال الفترة الأخيرة أزمة في سعر صرف الليرة اللبنانية بعد أن بلغ سعر الدولار أكثر من 1600 ليرة لبنانية عند الصيارفة، في الوقت الذي حدد فيه مصرف لبنان السعر الرسمي للدولار بـ 1507.