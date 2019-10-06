شهيد وجرحى في جمعة "المصالحة خيار شعبنا" في غزة

واصلت قوات العدو الصهيوني وقطعان المستوطنين انتهاكاتها الممنهجة بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في الضفة المحتلة.

وبحسب مصادر فلسطينية فقد جرفت طواقم بلدية العدو في القدس، السبت، 22 دونما زراعية في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن جرافات العدو جرفت ما مساحته 22 دونما مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات، في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا تعود للمواطن ناصر عبد ربه، الذي لم يكن متواجدا فترة التجريف وتفاجأ صباح السبت بذلك.

وأضاف بريجية، انه تم أيضا هدم مغارة كان يتخذها عبد ربه مسكنا له خوفا من الاستيلاء على الأرض.

كما نصبت قوات العدو الجمعة بوابة حديدية على مدخل منطقة "لعيون" شمال شرق بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية.

وأكد الناشط الشبابي ماجد عودة، أن نصب قوات العدو للبوابة، على مدخل المنطقة، التي يسكنها "تجمع عرب الخولي"، يهدف لمنع المزارعين والمواطنين من الوصول إلى أراضيهم وبيوتهم، وتضييق الخناق عليهم، تمهيدا للاستيلاء على المنطقة وأراضيها خدمة للمشروع الاستيطاني.

وأضاف :"قوات الاحتلال ومنذ فترة طويلة تضع سواتر ترابية على المدخل الذي أغلقته السبت بالبوابة الحديدية، كما تواصل مضايقة المزارعين وتغلق الطرق الزراعية بالمنطقة بشكل متواصل، وجرفت مؤخرا أراض استصلحها الأهالي، مبينا أن أهالي بلدة كفر ثلث والمنطقة المجاورة، نظموا سابقا فعاليات احتجاجية ردا على هذه الاجراءات، وتأكيدا على حقهم في التنقل وثباتهم وصمودهم على ارضهم".

وأكد الأهالي عزمهم مواصلة الاحتجاجات والفعاليات المنددة بإجراءات الاحتلال، وصمودهم في أراضيهم مهما كلفهم ذلك من ثمن.

وفي سياق متصل، شرع مستوطنون ظهر السبت بتأهيل الطريق الواصل نحو البؤرة في أبو القندول بالأغوار الشمالية بالبسكورس والباطون، تمهيدا لتزفيتها لضمان السيطرة على الأراضي المحيطة بها.

وقال عارف دراغمة الناشط في رصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الأغوار وأريحا أن تلك الخطوة تمهد للسيطرة على أراض واسعة في الأغوار.

وأما في بلدة مادما جنوب نابلس فقد شكا مزارعون من زيادة ظاهرة استفزاز المزارعين من قبل مستوطني يتسهار المقامة على أراضي البلدة والقرى المجاورة.

وأفاد الناشط مجاهد قط أن ظاهرة اقتحام أراضيهم من قبل مستوطنون على دراجات نارية ازدادت مؤخرا، مع اقتراب موسم قطف ثمار الزيتون.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد الشاب الفلسطيني علاء نزار حمدان (28 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي جباليا الجمعة، وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

وأشارت الوزارة إلى أن الشهيد حمدان ارتقى أثناء مشاركته في مسيرات العودة برصاص الاحتلال الحي، فيما أصيب 11 فلسطينياً بجروح.

هذا وكان المواطنون الفلسطينيون توافدوا إلى مخيمات العودة حيث شاركوا في الجمعة الـ77 لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تحمل عنوان جمعة "المصالحة خيار شعبنا".

وجاءت مشاركة الفلسطينيين تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة، وكسر الحصار، والتي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في التظاهرات مساء الجمعة.

ودعت الهيئة في بيان لها الدول العربية والإسلامية "لتحمل مسؤولياتهم في إنهاء ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العمل والتجارة والسفر والتنقل دون قيود"، مشيراً إلى أن "استمرار الحصار والإغلاق عدوان مستمر على شعبنا، فالوضع جدا خطير ويُنذر بانفجار حتمي في القطاع المحاصر".

وأفادت مصادر محلية إن جيش الإحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بكثافة باتجاه المتظاهرين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت أن العشرات من جنود الاحتلال بينهم قنّاصة انتشروا قبالة مخيمات العودة، فيما شوهدت آليات عسكرية ترابض خلف الحدود.

فيما تحدث شهود عيان عن إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط في رأسه قرب مخيم العودة شرقي خان يونس.

الطواقم الطبية ذكرت من جهتها أنها تعاملت مع 3 إصابات بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال.

ووجه عضو الهيئة الوطنية والقيادي في حركة حماس د. محمد أبو عسكر تحية للمشاركين في مسيرات العودة وعلى رأسهم الجرحى وأهالي الشهداء.

وقال أبو عسكر خلال كلمة له ضمن الفعاليات جمعة "مسيراتنا مستمرة وهذا الحشد الكبير يغيظ أعدائنا".

وأضاف "نريد انتخابات نزيهة بإجماع فلسطيني وليس بقرار منفرد". وتابع أن "أبطال الجبهة الشعبية في الضفة المحتلة اعتقلوا بتنسيق أمني"، مشدداً "المصالحة خيار شعبنا".

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال بدوره إن الاحتلال تعمّد إصابة المتظاهرين السلميين ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، والأمر "انتهاك كامل لكل القوانين والأعراف الدولية".

كما حمّل قاسم الاحتلال تداعيات جرائمه المتتالية بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن "على الوسطاء التحرك لإلزام الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه".