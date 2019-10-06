*نبيه بري يهنئ الرئيس الأسد بمناسبة ذكرى حرب تشرين *إصابة عدد من المدنيين بانفجار دراجتين مفخختين في جرابلس وقباسين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية في شرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال إردوغان "لقد استكملنا الاستعدادات والعمليات باتت قريبة جداً ويمكن القول إنها قد تبدأ اليوم أو غداً"، مؤكداً " أصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

وأضاف "نقول إن الكلام انتهى، لمن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية من أجل إبعاد بلدنا عن المنظمة الإرهابية"، في إشارة إلى حلفائه الأميركيين من دون أن يسميهم.

وتابع إردوغان "وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات، لقد كنا صبورين بما فيه الكفاية، ورأينا أن الدوريات البرية والجوية المشتركة مجرد كلام".

الرئيس التركي أكد في الختام "هدفنا من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات أيضاً"، وفي تعبيره.

قوات سوريا الديمقراطية، ردّت من جهتها على تصريح الرئيس التركي، وأكدت "سندافع عن أنفسنا ضد أي هجوم تركي غير مبرر"، مشددة "لن نتردد في تحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة على الحدود".

وفيما أكد الناطق باسم "قسد" مصطفى بالي في تغريدة له على "تويتر" الاستعداد للتصدي لأي هجوم تركي، وشدد على "الالتزام بالآلية الإطارية الأمنية لإرساء الاستقرار في المنطقة".

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم "قسد" كينو غابرييل أنه "ليس هناك أي تطورات عسكرية على المنطقة الحدودية حتى الآن". وحذّر من أي تداعيات إنسانية لأي عملية عسكرية تركية على المدنيين الموجودين في المنطقة الحدودية.

غابرييل رأى أن "أي هجوم تركي سيؤدي إلى حرب واسعة في المنطقة الحدودية"، مشدداً "لن نسمح بأي احتلال جديد".

كما حذّر من أن "أي حرب جديدة قد تؤدي إلى إعادة ظهور لتنظيم داعش ولمجموعات متطرفة أخرى".

الناطق الرسمي باسم "قسد" كشف أن "هناك تواصل مع قوات التحالف الدولي الموجودة في سوريا"، موضحاً أن "هذه الاتصالات للعمل على تخفيف التوتر".

يذكر أن المهلة التي حدَّدها أردوغان لحلفائه الأميركيين أسبوعين للتوصل لنتيجة حول "المنطقة الآمنة" انتهت ليلة الإثنين الماضي، مُهدِّداً إيّاهم باجتياح شرق الفرات وإقامة منطقةٍ آمِنةٍ، الأمر الذي لن يستطع القيام به طالما أن الأميركيين يعترضون على ذلك، خصوصاً بعد أن رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب لقاء إردوغان في نيويورك الأسبوع الماضي.

وظهر الخلاف الأميركي ــ التركي على عمق "المنطقة الآمنة" خلال المحادثات بين الوفدين في وزارة الدفاع التركية يومي 5 ــ 7 آب/ أغسطس الماضي.

واستبعد مراقبون أن توافق تركيا على ما اقترحه المبعوث الأميركي على رأس وفد عسكري بتاريخ 23 تموز/ يوليو الماضي، (وهو شريط أمني بعمق 5 كلم يليه شريط منزوع من السلاح بعمق 9 كلم).

كما استبعد المراقبون أن توافق واشنطن على المطلب التركي "بمنطقة آمنة" بعمق 32 إلى 40 كلم، ما يلغي إمكانية الوجود الأميركي والقوات الغربية بذريعة مكافحة "داعش".

في سياق غير متصل أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للرئيس السوري بشار اﻻسد، مهنئاَ بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية.

وقال نبيه بري في البرقية : نجدد لكم التهاني بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية التي عبرت فيها وحدات الجيش السوري خط آلون، وأنجزت التحرير لأجزاء عزيزة من أرض الجولان العربية.

وبهذه المناسبة المجيدة نتطلع بأمل وثقة بقدرة سوريا قيادة وجيشا وشعبا في تحقيق انتصار ناجز باستكمال تحرير ما تبقى من الجوﻻن العربي السوري من رجس اﻻحتلال اﻻسرائيلي ودحر الإرهاب التكفيري.

على المستوى الأمني أصيب عدد من المدنيين بجروح نتيجة انفجار دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس وبلدة قباسين بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر محلية من المنطقتين اللتين تنتشر فيهما مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي بأن دراجتين ناريتين مفخختين بكميات من المواد المتفجرة انفجرتا صباح السبت في جرابلس وقباسين بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارين تسببا بإصابة عدد من المدنيين بجروح تصادف وجودهم في المكان ووقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية في محيط الانفجارين.

ويسود مناطق انتشار المجموعات الارهابية التي تتبع للنظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها حيث استشهد وأصيب في ال24 من الشهر الماضي عدد من المدنيين بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

*التنظيمات الإرهابية في إدلب تمنع الأهالي من التوجه إلى ممر أبو الضهور

إلى ذلك واصلت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب منع الأهالي من الخروج عبر ممر أبو الضهور بالريف الجنوبي الشرقي لاستخدامهم كدروع بشرية والمتاجرة بالوضع الإنساني من قبل الدول الداعمة للإرهابيين.

وأفاد مراسل سانا بأنه لليوم الـ 23 على التوالي منعت التنظيمات الإرهابية المدنيين من الخروج عبر ممر أبو الضهور إلى المناطق الآمنة التي جهزتها الجهات المعنية بالتعاون مع الجيش العربي السوري بكل الاحتياجات لتأمين خروجهم ونقلهم عبر الحافلات إلى مراكز الإقامة المؤقتة المزودة بجميع لوازم الإقامة وتقديم جميع المساعدات الأساسية لهم واللقاحات للأطفال..

وأشار المراسل إلى المحاولات الحثيثة من قبل المواطنين للخروج من مناطق انتشار الإرهابيين في إدلب بعد تفاقم وضعهم الإنساني نتيجة ممارسات المجموعات الإرهابية بحقهم والتي عملت على نشر عدد من إرهابييها لمراقبة الطرق المؤدية إلى ممر أبو الضهور على مدار الساعة واعتقال كل من يحاول من الأهالي التوجه إلى الممر فضلاً عن احتكار المواد الغذائية بغية تخويف المدنيين وإجبارهم على البقاء تحت إمرتها.

وشهدت الأيام الأخيرة الماضية خلافات عميقة بين المجموعات الإرهابية وخاصة في مدينة إدلب بسبب الخلاف على تقاسم أموال الأتاوات التي فرضوها على الأهالي منذ فترة طويلة والأموال التي تأتيهم من مشغليهم والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ونهبها وتهريبها عبر الحدود التركية تمهيداً لفرارهم إلى الخارج الأمر الذي تطور إلى الاقتتال بين بعض فصائلها سقط خلالها العديد من القتلى.