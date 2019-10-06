قرر المرشح الرئاسي التونسي، قيس سعيد، عدم القيام بحملته الانتخابية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية.

وأعلن المرشح المستقل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، السبت في بيان له إنه "يلتزم شخصيا بعدم القيام بحملة انتخابية وذلك لأسباب أخلاقية".

وأوضح سعيد في بيانه أن قراره جاء تفاديا لكل ضغط ولغط، ورفعا لكل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص بينه وبين منافسه في الجولة الثانية، رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، الموقوف بالسجن على خلفية تهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.

وشدد قيس سعيد في بيانه على "ضرورة الابتعاد عن المحاولات اليائسة لضرب سير العملية الانتخابية، مجددا دعوته لكل الشعب التونسي ليكون على موعد مع التاريخ، ويشارك في تقرير مصيره عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع".

وصرح قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، بأنه غير مرتاح لاستمرار سجن منافسه، قطب الإعلام نبيل القروي، قبل نحو ثلاثة أسابيع من جولة الإعادة بينهما، في أول تعليق له على هذا الموضوع المثير للجدل.