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رقم الخبر: 265432 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 21:41 الاقسام: عربيات  
السعودية تحتجز 83 جثمانًا نفذت بحقهم أحكام إعدام تعسفية
وتحذر رعاياها المتواجدين في العاصمة البريطانية

السعودية تحتجز 83 جثمانًا نفذت بحقهم أحكام إعدام تعسفية

دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين السعوديين المتواجدين في المدينة إلى الحذر واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الرسمية في المملكة المتحدة.

وقالت السفارة السعودية في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، السبت: "نظرا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ الأحد، تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر".

من جهة اخرى أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية تحتجز جثامين عشرات الأفراد الذين جرى قتلهم خارج نطاق القضاء أو نفذت بحقهم أحكام إعدام تعسفية.

وبحسب رصد المنظمة المهتمة بالدفاع عن حقوق النشطاء والمعتقلين في السعودية التي تتخذ من برلين مقرًا لها، تحتجز السلطات السعودية 83 جثمانًا.

كما رصدت المنظمة 41 جثمانا من بين الجثامين المحتجزة، كانوا من ضحايا الإعدامات التعسفية، إلى جانب 42 قتلوا خارج نطاق القضاء وغالبيتهم بالرصاص الحي في الشوارع أو في مداهمات للمنازل.

 

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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