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رقم الخبر: 265431 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 21:36 الاقسام: عربيات  
الحكومة الأردنية تعتذر للمعلمين في عيدهم العالمي

الحكومة الأردنية تعتذر للمعلمين في عيدهم العالمي

تزامنا مع اليوم العالمي للمعلمين، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن الحكومة تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين.

وأضاف الرزاز، السبت، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحكومة ستلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه، وننتظر نتائج تقرير التحقيق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتابع: "كما قلنا من قبل، نؤكد أن كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال".

وأشار إلى أنه من واجب وزارة التربية والتعليم والحكومة الانخراط في الحوار مع المعلمين، والتوصل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن. ودعا رئيس الوزراء الأردني المعلمين لأن يصغوا لقلوبهم وعقولهم ولرسالة التعليم.

ويعيش الأردن منذ الثامن من سبتمبر الماضي على وقع إضراب عام للمعلمين المطالبين بزيادة أجور قدرها 50% على الراتب الأساسي. وتتمسك نقابة المعلمين الأردنيين، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين.

 

 
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مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
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