أظهرت إستطلاعات للرأي أنه ليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده يتكبد خسائر على خلفية "فضيحة أوكرانيا" بل إنها تضر أيضا بموقع منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن.

وأكد موقع Real Clear Politics أن مستوى دعم بايدن، نائب الرئيس السابق، في السباق الجاري داخل الحزب الديمقراطي من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة إنخفض أوائل أكتوبر إلى أدنى مستوى له تقريبا، أي 26.2%، مقارنة مع 30.3% عند إنطلاقة حملته الانتخابية (داخل حزبه) في أبريل، و41.4% على ذروتها في مايو.

وأشار الاستطلاع إلى أن الإنخفاض الحاد بدأ في 23 سبتمبر، عندما كان مستوى دعم بايدن يقدر بـ30.2%، وذلك قبل يوم من الإعلان عن إطلاق تحقيق العزل بحق ترامب في مجلس النواب، وخلال الأسبوع اللاحق خسر بايدن نحو 4% من أصوات المستطلعين، على الرغم من الدعم الذي يحظى به من قبل وسائل الإعلام الكبرى في ظل الفضيحة الأوكرانية.

وجاء ذلك بالتزامن مع الإرتفاع الملموس في شعبية منافسة بايدن الرئيسية في السباق من أجل الترشح عن الحزب الديمقراطي، السيناتور (السيدة) إليزابيث وورن التي تتمتع حاليا بدعم نحو 24% من المستطلعين وحتى تتقدم على بايدن بفارق قليل حسب بعض الاستطلاعات.

ويحل في المرتبة الثالثة بالقائمة الديمقراطية السيناتور بيرني ساندرز (16.8%)، لكن مواقفه ومواقف وورن قريبة أو متطابقة بشأن كثير من المسائل الملحة وتوجد بينهما علاقات طيبة مع معارضتهما لبايدن، ما يرفع إحتمال أن يقوم أحدهما بدعم الآخر في الإنتخابات التي سيجري داخل الحزب الديمقراطي الصيف المقبل لتحديد المرشح النهائي، ما سيشكل تحديا ملموسا لدى بايدن.

كما حقق بايدن نتائج ضعيفة في جمع التبرعات لصالح حملته الانتخابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تمكن من جمع 15.2 مليون دولار فقط مقاربة مع أكثر من 25 مليونا لدى ساندرز و24.6 مليون لدى وورن، فيما جمع الحزب الجمهوري وحملة ترامب معا 125 مليون دولار لصالح إعادة انتخابه لولاية ثانية.

واندلعت "الفضيحة الأوكرانية" الأخيرة بعد أن كشف مجلس النواب الأمريكي أن إدارة ترامب مارست ضغوطا على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهدف دفعه إلى فتح تحقيق في أنشطة نجل جو بايدن، هانتر بايدن، الذي كان يتولى منصبا في شركة Burisma العاملة في مجال الغاز في أوكرانيا.

وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي نائب الرئيس، مايك بينس، بتقديم وثائق متعلقة بالإتصالات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأمهل رؤساء 3 لجان في مجلس النواب بينس حتى 15 أكتوبر ليقدم الوثائق حول لقائه مع الرئيس الأوكراني يوم 1 سبتمبر الماضي، والاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب وزيلينسكي يوم 25 يوليو الماضي.

وتعليقا على مطالبة الديمقراطيين، قالت كاتي والدمان، المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي، إن هذا المطلب "لا يبدو جديا".

يذكر أن رئيسة مجلس النواب أعلنت بدء النظر في إمكانية عزل دونالد ترامب عن منصب الرئاسة على خلفية اتهامات له بممارسة الضغط على الرئيس الأوكراني لتحقيق مصالح سياسية خاصة به.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه طلب من زيلينسكي فتح تحقيق مع منافسه المحتمل للرئاسة في انتخابات 2020، جو بايدن، بشأن الأنشطة الاقتصادية لنجله في أوكرانيا. ويعتقد أنه علق تقديم حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا للضغط عليها حتى تفتح تحقيقا مع بايدن.

الى ذلك أمر دونالد ترامب، بإجراء تقليص كبير في عدد موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" الجمعة.

وأكدت مصادر للوكالة أن إخطار مسؤولي مجلس الأمن القومي بهذه الخطوة تمّ عبر رئيس موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبرايان، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولم تشر وكالة "بلومبرغ" إلى العدد الدقيق للأشخاص الذين يسعى ترامب لخفضهم، حيث يشتغل بالمجلس حاليا 310 أشخاص.

ويأتي قرار الرئيس الأمريكي في الوقت الذي يدرس فيه النواب الديمقراطيون إمكانية عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على خلفية إتهامات له بطلب مساعدة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في التحقيق في نشاطات نجل منافسه السياسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة الديمقراطي جو بايدن.