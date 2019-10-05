نصح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، محمد جواد آذري جهرمي، الرئيس الاميركي دونالد ترامب بان ترصد أقماره الصناعية الطريق من النجف الى كربلاء لأن مصيره سيكون كمصير يزيد.

وفي کلمته السبت، خلال مراسم افتتاح الاسبوع العالمي للفضاء، أشار آذري جهرمي الى تغريدة سابقة له قائلاً: انه حينما فرض ترامب الحظر على هذا القطاع نشرت في تغريدة لي صورة للمجرات وقلت إنني لا أرى أثرا للحظر في المجرات.

ووجه النصيحة لترامب قائلاً: انه قبل 1400 عام كان هنالك من هو أكبر منك بكثير من حيث البلطجة والتكبر والغرور وكان إسمه يزيد بن معاوية وبأمره إستشهد أطهر من كان على وجه البسيطة في عهده (الامام الحسين عليه السلام). إنني أنصحك بان ترصد معطيات أقمارك الصناعية خلال الأيام القادمة للطريق من النجف الى كربلاء، لان مصيرك سيكون ذات المصير الذي آل اليه يزيد.

وقال وزير الإتصالات الايراني في جانب آخر من تصريحه: انه فضلا عن الجهود المبذولة لإرسال رائد فضاء ايراني الى الفضاء سنعمل على ارسال قمر صناعي ووضعه في المدار بدقة متر واحد لغاية العام 2021.

كما أكد ضرورة التعاون مع الدول الأخرى لإرسال رائد فضاء ايراني الى الفضاء، وأضاف: إن هذا النوع من التفكير يدعم الصناعة الفضائية.

وأشار في حديثه الى نمو الشركات الناشئة (ستارت اب) في مجال الفضاء وأكد ضرورة مزاولة الأنشطة في المجال الفضائي للحصول على المعطيات التي تساعد في الحيلولة دون وقوع السيول، وأضاف: لقد تمكنا من المساعدة في خفض أضرار السيول ربيع العام الجاري عبر معطيات المجال الفضائي.