بحث السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي الذي دُعي للخارجية الروسية مع مساعد الخارجية الروسي ايغور مورغولوف بشأن إعتقال صحفية روسية في طهران.

وأفادت السفارة الايرانية في موسكو في تقرير لها الجمعة؛ ان اللقاء تناول الى جانب العلاقات الثنائية، البحث بشأن اعتقال صحفية روسية في طهران، وأعربا عن أملهما بحل وتسوية القضية على وجه السرعة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، أكد خلال تواجده في وزارة الخارجية الروسية، أنه سيتم قريبا إطلاق سراح المواطنة الروسية المحتجزة في طهران، يوليا يوزيك.

وجاء في بيان وزارة الخارجية في هذا الصدد، "دعا نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، إلى وزارة الخارجية الروسية لتوضيح ملابسات إحتجاز المواطنة الروسية يوزيك في طهران".