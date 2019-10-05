أكدت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، ان سوق الأسهم الإيراني تفوق على منافسيه العالميين، متصدراً المرتبة الأولى بين الأفضل أداء في العالم على مدار الـ12 شهراً الماضية.

وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادرة يوم الجمعة، ان تحول الإيرانيين إلى الأسهم من أجل حماية مدخراتهم أدى إلى إنتعاش كبير في بورصة طهران ليرتفع مؤشرها إلى 73 بالمئة من حيث العملة المحلية على مدى الأشهر الـ12 الماضية، متجاوزاً أي سوق أسهم عالمية أخرى تتبعها وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وفي هذا السياق، قال مدير إحدى شركات إدارة الأصول في طهران: ان "بورصة إيران أظهرت قدرتها على التحوط من مخاطر العملات الأجنبية وهي أفضل سوق لضمان أموال الناس بأرباح عالية".

يذكر أن الولايات المتحدة وبعد إنسحابها من الاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1، أعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران في خطوات تهدف للضغط عليها على خلفية مواقفها الرافضة للهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم.

وواصلت واشنطن إجراءاتها القسرية أحادية الجانب ضد إيران بحجج واهية ومختلقة حيث فرضت الشهر الماضي مجموعة جديدة من العقوبات شملت البنك المركزي الإيراني وصندوقاً تنموياً، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، ان "على واشنطن أن تدرك أن سياسات الحظر والعقوبات الأمريكية ضد طهران قد فشلت"، مشيراً إلى أن إيران ومنذ فرض أولى العقوبات عليها وجدت طريقها لتجاوزها وستواصل النمو والتطور بالاعتماد على قدراتها المحلية وتعاونها مع الدول الصديقة.