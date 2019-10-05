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رقم الخبر: 265419 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 17:38 الاقسام: اقتصاد  
تصدير سلع بقيمة مليوني دولار من محافظة كرمانشاه

تصدير سلع بقيمة مليوني دولار من محافظة كرمانشاه

صدّرت محافظة كرمانشاه (غرب ايران) سلعاً بقيمة مليوني دولار من الوحدات الإنتاجية في المحافظة خلال 6 أشهر.

وقال المدير التنفيذي لشركة الأحياء الصناعية في محافظة كرمانشاه بيجن كردستاني، السبت، في تصريح للصحفيين: ان سلعاً تبلغ قيمتها مليوناً و950 ألف دولار تم تصديرها من الوحدات الإنتاجية في المحافظة الى الخارج خلال 6 أشهر. وأضاف: ان معظم السلع المصدرة تشمل البيتومين وأنواع الأنابيب ومعدات البناء وغيرها. وتابع: ان أكثر من 500 وحدة إنتاجية في المحافظة قد تم تدشينها وباتت فعالة لإنتاج مختلف السلع الصناعية.

 

 
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