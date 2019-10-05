وقال المدير التنفيذي لشركة الأحياء الصناعية في محافظة كرمانشاه بيجن كردستاني، السبت، في تصريح للصحفيين: ان سلعاً تبلغ قيمتها مليوناً و950 ألف دولار تم تصديرها من الوحدات الإنتاجية في المحافظة الى الخارج خلال 6 أشهر. وأضاف: ان معظم السلع المصدرة تشمل البيتومين وأنواع الأنابيب ومعدات البناء وغيرها. وتابع: ان أكثر من 500 وحدة إنتاجية في المحافظة قد تم تدشينها وباتت فعالة لإنتاج مختلف السلع الصناعية.