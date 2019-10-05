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|رقم الخبر: 265419
|تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019
|الوقت: 17:38
|الاقسام: اقتصاد
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تصدير سلع بقيمة مليوني دولار من محافظة كرمانشاه
صدّرت محافظة كرمانشاه (غرب ايران) سلعاً بقيمة مليوني دولار من الوحدات الإنتاجية في المحافظة خلال 6 أشهر.
وقال المدير التنفيذي لشركة الأحياء الصناعية في محافظة كرمانشاه بيجن كردستاني، السبت، في تصريح للصحفيين: ان سلعاً تبلغ قيمتها مليوناً و950 ألف دولار تم تصديرها من الوحدات الإنتاجية في المحافظة الى الخارج خلال 6 أشهر. وأضاف: ان معظم السلع المصدرة تشمل البيتومين وأنواع الأنابيب ومعدات البناء وغيرها. وتابع: ان أكثر من 500 وحدة إنتاجية في المحافظة قد تم تدشينها وباتت فعالة لإنتاج مختلف السلع الصناعية.
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