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رقم الخبر: 265418 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 17:36 الاقسام: اقتصاد  
تقديم البرنامج التنفيذي لإصلاح النظام المصرفي لرئيس الجمهورية

تقديم البرنامج التنفيذي لإصلاح النظام المصرفي لرئيس الجمهورية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني، فرهاد دج بسند، بأن الوزارة قدمت أخيراً لرئيس الجمهورية البرنامج التنفيذي لإصلاح النظام المصرفي في البلاد.

وقال دج بسند، السبت، في تصريح له خلال اجتماع مع المدراء التنفيذيين للبنوك الحكومية في البلاد: لقد قدمنا قبل فترة لرئيس الجمهورية البرنامج التنفيذي لإصلاح النظام البنكي في البلاد وان وزارة الاقتصاد ستتابع السبل المقترحة في هذا البرنامج حتى الحصول على النتيجة اللازمة من المراجع المعنية. وأضاف: ان زيادة الشفافية والفاعلية والإدارة الصحيحة لنفقات البنوك، رهن بإرساء الإدارة البنكية الرقمية.

 
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