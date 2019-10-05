سلطات هونغ كونغ: العنف المفرط يبرر تطبيق الطوارئ

قالت كاري لام رئيسة هونغ كونغ التنفيذية يوم السبت إن العنف المفرط في المركز المالي الآسيوي يبرر قرارها فرض قانون الطوارئ لأول مرة منذ 50 عاما بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة.

وأصيبت حركة النقل في المدينة بالشلل مع استمرار إغلاق مترو هونج كونج يوم السبت بعد ليلة من أحداث العنف التي شهدت إطلاق الشرطة النار على فتى وإضرام المحتجين المطالبين بالديمقراطية النار في شركات ومحطات للمترو.

وقالت لام في أول تصريحات لها منذ بدء حظر أقنعة الوجه يوم الجمعة بموجب بنود قانون الطوارئ السلوك المتطرف للمحتجين جعل هونج كونج تعيش ليلة حالكة السواد وترك مجتمعنا في حالة شلل نصفي.

وأضافت في كلمة مسجلة بثها التلفزيون العنف المفرط يظهر بوضوح أن الأمن العام في هونج كونج مهدد على نطاق واسع. هذا هو السبب الملموس الذي دفعنا لإعلان حالة الطوارئ لتطبيق قانون حظر الأقنعة.

وبعد أحداث العنف يوم الجمعة اتخذت الشركة المشغلة للسكك الحديدية خطوة غير مسبوقة وأمرت بإغلاق كامل للشبكة التي يستخدمها نحو خمسة ملايين شخص يوميا فيما ظلت المراكز التجارية والمتاجر الكبيرة مغلقة.

ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات في أنحاء المدينة حتى يوم الاثنين وهو يوم عطلة رسمية لكن لم يتضح كيف سيؤثر إغلاق شبكة المترو على تلك الاحتجاجات.

الى ذلك أعلنت شركة إم.تي.أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونغ كونغ أن شبكة المترو بالمدينة ستظل مغلقة يوم السبت لتصيب بذلك حركة النقل في ذلك المركز المالي الآسيوي بالشلل بعد ليلة من الفوضى أطلقت خلالها الشرطة النار على صبي كما أحرق متظاهرون يطالبون بالديمقراطية متاجر ومحطات مترو.