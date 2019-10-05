يامانيشي يفوز بسباق المشي لمسافة 20 كيلومترا ببطولة العالم فاز الياباني توشيكازو يامانيشي بذهبية سباق‭‭ ‬‬المشي لمسافة 20 كيلومترا في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة يوم السبت ليصبح مرشحا للتفوق في سباقات الطرق على أرضه في أولمبياد طوكيو العام المقبل.