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رقم الخبر: 265416 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 17:31 الاقسام: رياضة  
يامانيشي يفوز بسباق المشي لمسافة 20 كيلومترا ببطولة العالم

يامانيشي يفوز بسباق المشي لمسافة 20 كيلومترا ببطولة العالم

فاز الياباني توشيكازو يامانيشي بذهبية سباق‭‭ ‬‬المشي لمسافة 20 كيلومترا في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة يوم السبت ليصبح مرشحا للتفوق في سباقات الطرق على أرضه في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

ووسط أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة في المساء تصدر يامانيشي بشكل مريح في النصف الثاني من السباق واجتاز خط النهاية بعد ساعة واحدة و26 دقيقة و34 ثانية.

واحتل الروسي فاسيلي ميزينوف، الذي يشارك كرياضي مستقل، المركز الثاني بفارق 15 ثانية عن يامانيشي.

وحصل بيرشيوش كارلستروم على البرونزية مسجلا ساعة و27 دقيقة ليمنح السويد أول ميدالية في سباق للمشي ببطولة العالم منذ 1991.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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