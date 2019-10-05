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رقم الخبر: 265414 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: رياضة  
ديوكوفيتش يواصل هيمنته في اليابان ويواجه ميلمان في النهائي

ديوكوفيتش يواصل هيمنته في اليابان ويواجه ميلمان في النهائي

فاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على البلجيكي ديفيد جوفين 6-3 و6-4 ليحدد موعدا مع جون ميلمان في نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس في طوكيو يوم السبت.

وتغلب ديوكوفيتش على جوفين بعد ساعة واحدة و29 دقيقة ليعزز تفوقه في المواجهات المباشرة مع بطل 2017 محققا انتصاره السابع.

وسيلتقي اللاعب الصربي مع الأسترالي ميلمان الذي هزم الأمريكي رايلي أوبيلكا في قبل النهائي.

وسدد ديوكوفيتش سبع ضربات إرسال ساحقة أمام المصنف الثالث بالبطولة وحصل على 87 في المئة من نقاط إرساله الأول في أول مشاركة له منذ الانسحاب من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة بسبب إصابة بالكتف.

وقال بعد الفوز ”أشعر بالرضا التام عن الطريقة التي لعبت بها خلال البطولة. كان أسبوعا إيجابيا جدا وأتمنى أن أكلله بالتتويج باللقب غدا“.

وأضاف ”كان (جوفين) في حالة جيدة ولعب بشكل رائع في دور الثمانية“.

وهيمن ديوكوفيتش أمام منافسيه في طوكيو ولم يخسر أي مجموعة واحتاج اللاعب الحاصل على 16 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى إلى نقطتين لكسر الإرسال ليصل إلى خامس نهائي له هذا الموسم.

وفي وقت سابق يوم السبت تغلب ميلمان على أوبيلكا 6-3 و7-6 ليصل إلى أول نهائي له ببطولات اتحاد المحترفين من فئة 500 نقطة.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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