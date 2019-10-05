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رقم الخبر: 265413 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 17:23 الاقسام: رياضة  
بارتي تتغلب على بيرتنز بعد مواجهة شرسة وتبلغ نهائي الصين

بارتي تتغلب على بيرتنز بعد مواجهة شرسة وتبلغ نهائي الصين

ازت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا على كيكي بيرتنز المصنفة الثامنة 6-3 و3-6 و7-6 في بكين لتحجز مقعدها في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس يوم السبت.

وأنقذت كل لاعبة نقطة لحسم اللقاء في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة المثيرة قبل أن تنتزع الأسترالية بارتي الفوز بعد ساعتين و20 دقيقة.

وهذا الانتصار رقم 19 لبارتي بعد ثلاث مجموعات هذا العام والثالث على التوالي بعد الفوز على تشينغ سايساي في دور 16 وبترا كفيتوفا المصنفة السابعة في دور الثمانية واستغرقت كل مباراة أكثر من ساعتين.

وقالت بارتي بعد فوزها الخامس على بيرتنز في مسيرتها ”استمتعت بهذه اللحظات‭‭ ‬‬حتى الصعبة. ومن الرائع التمكن من الفوز في المباراتين في آخر يومين“.

وفي مباراة متقلبة أضاعت كل لاعبة الإرسال ثلاث مرات قبل الوصول للشوط الفاصل.

وقالت الهولندية بيرتنز ”أعتقد أنها مباراة رائعة وشهدت قتالا قويا من الجانبين وكان من الممكن أن تفوز أي منا.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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